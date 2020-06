Man uit Terwispel (60) rijdt veel te hard

Publicatie: za 13 juni 2020 15.46 uur

LEEUWARDEN - Een 60-jarige automobilist uit Terwispel is vrijdagavond op de bon geslingerd in Leeuwarden. De man reed rond 21.30 uur met 82 km/u over de Aldlânsdyk. Er geldt hier een maximumsnelheid van 50 km/u.

De man is door de politie staande gehouden en bekeurd. Er is proces-verbaal opgemaakt.