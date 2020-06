Prachtige kunstschildering in Kollum

Publicatie: za 13 juni 2020 14.47 uur

KOLLUM - In opdracht van de gemeente Noardeast Fryslan, Werkgroep Kollumer Oproer en Plaatselijk Belang zijn sinds de afgelopen week twee ervaren straatkunstenaars begonnen met straatkunst of ook wel street art genoemd bij het toeristisch overstappunt (TOP) aan de Tibeert. Na eerst wat tegenslagen is men begonnen met de prachtige kunstschilderingen over het Kollumer Oproer.

De afbeelding bij het toeristisch overstappunt staat in het teken van het Kollumer Oproer. Als bezoekers op een zonnige dag omstreeks 11:00 uur op het bankje plaatsnemen en hun vuist in de lucht steken dan worden ze onderdeel van het oproer.

Op meerdere plaatsen in Kollum zullen er straatkunst projecten plaats vinden.

FOTONIEUWS