Verdachte drugsonderzoek wil zijn bedrijf redden

Publicatie: vr 12 juni 2020 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige man uit Noardburgum stond vrijdag terecht in een pro forma zitting bij de rechtbank in Leeuwarden. De man is verdachte in een lopend onderzoek naar internationale drugshandel. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en wapenbezit. De man zou onder meer reisjes naar Thailand hebben gemaakt om een drugslijn naar Australië op te zetten.

22 mensen opgepakt

Tijdens de zitting stonden ook acht andere verdachten terecht: verdachten uit Zurich (55), Franeker (34 en 29 jaar oud), Leeuwarden (33, 34, 46 en 49 jaar oud) en de Finse hoofdstad Helsinki (46). Er zijn in totaal 22 mensen opgepakt.

Bedrijf redden

De Noardburgumer smeekte de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Zijn bedrijf staat volgens hem op de rand van de afgrond. ‘Asjeblieft laat me mijn bedrijf redden’, zei de man. De rechtbank bepaalde dat de man toch vast moet blijven zitten. Dat gold ook voor acht andere verdachten, waarvan de rechtbank ook het vonnis verlengde.

Burgerinfiltrant

De zaak is vrij uniek, door de inzet van een burgerinfiltrant door het Openbaar Ministerie (OM). Om vertrouwen te winnen heeft de infiltrant tientallen kilo’s drugs van de verdachten gekocht. ‘Pseudokopen’ noemde het OM die transacties. De infiltrant is ingezet met toestemming van minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inzet infiltrant verantwoord

De advocaten van de verdachten richtten hun pijlen vooral op de inzet van een infiltrant, volgens de raadslieden was dat niet rechtmatig. Het OM vindt de inzet juist nodig en verantwoord. Telefoontaps, observaties en afluisteroperaties leverden volgens het OM niets op omdat de verdachten zich "professioneel afschermden".

Motorclubs

Er zitten 11 verdachten in voorlopige hechtenis die worden verdacht van witwassen, vuurwapenbezit, bezit harddrugs, internationale handel in harddrugs en/of deelname aan de criminele organisatie. Meerdere verdachten zijn leden van de Hells Angels en supportclub Red Devils. Volgens het OM is er sprake van een georganiseerd verband waarbij individuele leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) zijn betrokken. Ook niet OMG-leden zijn betrokken bij deze internationale handel in harddrugs.

Onderzoek loopt

De verdachten die alweer op vrije voeten zijn, speelden een rol bij het witwassen of het vervoeren van geld of bij de productie of het transport van drugs. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Het OM verwacht dat de zaak eind volgend jaar gereed is om aan de rechtbank voor te leggen. De verwachting is dat de behandeling van de zaak ongeveer 25 dagen in beslag zal nemen.