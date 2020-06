Vergeten pannetje op vuur: brandweer breekt deur

Publicatie: vr 12 juni 2020 17.45 uur

HURDEGARYP - Een vergeten pannetje op het vuur in de keuken zorgde vrijdag voor een brand in een woning aan de Dr. Plesmanstraat in Hurdegaryp. Bij aankomst van de brandweer werd al snel duidelijk dat de bewoner niet thuis was. De spuitgasten werden om 17.21 uur gealarmeerd.

De brandweerlieden zijn het huis ingestapt en wisten de brandhaard snel te doven. De pan zou met kraanwater gedoofd zijn. De woning liep flinke rookschade op. De woning is geventileerd.