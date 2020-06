Deze appartementen geven Burgum 'nieuw elan'

Publicatie: vr 12 juni 2020 15.05 uur

BURGUM - De Werkman, De Edelman en De Koopman. Dit zijn de drie namen van kleine woontorens die nieuw elan moeten geven aan Burgum. Ze krijgen een plek op het Tjibbe Geartsplein. Op de begane grond is plek voor horeca en bedrijvigheid. Op de eerste en tweede verdieping komen zo'n 30-35 appartementen (verdeeld over de drie gebouwen).

Projectontwikkelaar Blue Banner RED heeft samen met TWA Architecten het plan voor Burgum bedacht. Enkele weken geleden werden de plannen intern gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

De gebouwen moeten de levendigheid van het gebied versterken. De namen verklappen hun uitstraling en ontwerp. Samen vormen ze weer verbinding met elkaar. Het gebouw De Koopman krijgt een plekje waar nu Terstal is gevestigd. Door deze iets naar achteren te bouwen, wordt de entree van het winkelcentrum een stuk aantrekkelijker. De andere twee gebouwen krijgen een plek op het plein zelf.

De projectontwikkelaar is in overleg met de Himbo (ondernemers) en Dorpsbelangen geweest om tot het huidige plan te komen. De eerste reacties vanuit bijvoorbeeld de gemeenteraad zijn positief. Het is nog onbekend wanneer er gestart wordt met de bouw. Het zou vrij snel kunnen omdat het bestemmingsplan al is gewijzigd. Er is alleen een omgevingsvergunning nodig om te kunnen starten.

Zodra de plannen definitief zijn, volgt een officiële presentatie.

