Smallingerland start met Quickscans voor woningen

Publicatie: vr 12 juni 2020 11.45 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland stelt 100 Quickscans beschikbaar voor inwoners met een koopwoning. De scans moeten inwoners meer inzicht geven in het stapsgewijs verduurzamen van hun woning.

Eigenaren van een woning of appartement kunnen voor € 50,- een Quickscan aanvragen via de website van de gemeente. Een gecertificeerde adviseur van Fryslân Duurzaam komt bij de inwoners thuis voor een keukentafelgesprek en visuele inspectie van de woning; hiervoor is een Covid-19 protocol opgesteld.

Aan de hand van het huisbezoek zal een energie prestatie adviesrapport worden opgemaakt van de woning. Het rapport bevat onder andere een stappenplan om de woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Door middel van de Quickscans wil de gemeente haar inwoners ondersteunen en ontzorgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het is daarbij belangrijk om duurzaamheid bereikbaar te maken voor iedereen. Door de scans aan te bieden voor € 50,- hoopt de gemeente dat ook inwoners met een smalle beurs een eerste stap kunnen zetten met het verduurzamen van hun woning.

Duurzaamheidslening

Na het uitvoeren van de Quickscan ontvangen de inwoners een stappenplan om de woning te verduurzamen. Om financieel te ondersteunen bij de uitvoer van het stappenplan is er de gemeentelijke duurzaamheidslening. Woningeigenaren kunnen tussen de €2.500,- en €15.000,- lenen voor energiebesparende en duurzame maatregelen.

Regeling Reductie Energieverbruik

De Quickscans Energie zijn onderdeel van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). De komende maanden zal de gemeente ook andere acties starten om eigenaren te ondersteunen op het gebied van energiebesparing.