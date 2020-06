Aanleg kunstgrasveld bij VV Kollum begonnen

Publicatie: vr 12 juni 2020 10.30 uur

KOLLUM - Bij VV Kollum is donderdagochtend een aannemer begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld. Het aanleggen van een compleet veld duurt ongeveer 6 weken. De opleverdatum staat gepland op 1 augustus a.s.

Het bedrijf Antea uit Heerenveen legt het complete veld aan, inclusief verlichting, omheiningen, bestrating etc. Het veld wordt aangelegd volgens de eisen van de KNVB. Dat betekent, dat het in lagen wordt opgebouwd: drainage, zand, sporttechnische laag en de kunstgrasmat.

Vooral voor de laatste 2 lagen gelden de eisen van de KNVB. Er komen geen rubber-korrels in, maar korrels van kunststof. Het veld wordt aangelegd op de plek van het huidige C-veld, dus achter het trainingsveld. Het krijgt hetzelfde formaat als het huidige veld daar: 100 x 64 m.

Omdat het 1e elftal in principe op het hoofdveld de competitiewedstrijden blijft spelen, heeft de voetbalvereniging er voor gekozen om er meteen belijning voor de jeugdteams op te laten zetten. Het 1e elftal mag er dan wel incidenteel competitiewedstrijden op spelen, als het hoofdveld niet beschikbaar is. Er komt een leunhek rond het hele veld, waar ook reclameborden aan kunnen worden bevestigd. Daaromheen komt een tegelpad en daaromheen komt een hek van 2 meter hoog.

In dat hek worden ballenvangers achter de grote doelen geplaatst en langs de lange zijden komen er elk twee ballenvangers. In dit hek komen ook deuren om overgeschoten ballen te kunnen ophalen en er komt een breed afsluitbaar toegangshek in. Er wordt ook ruimte gemaakt voor opslag van kleine doeltjes. Verder komen er 2 dugouts, vergelijkbaar met die nu op het hoofdveld staan.

Er komt wedstrijdverlichting rond het veld, dat betekent dat er 200 lux beschikbaar is, waardoor er officiële wedstrijden mogen worden gespeeld. Deze verlichting kan worden gedimd, ook in gedeelten.

