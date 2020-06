Frisia Bergum legt park transferium FeanwÃ¢lden aan

Frisia Bergum legt park transferium Feanwâlden aan

Publicatie: vr 12 juni 2020 10.27 uur

FEANWâLDEN - Frisia Bergum mag de groenwerkzaamheden verrichten bij de aanleg van het park en transferium in Feanwâlden. Het bedrijf heeft deze opdracht gekregen na de aanbesteding van deze tweede fase in het project Kansen in Kernen Feanwâlden.

"Door een deel van de voormalige provinciale weg te verplaatsen, maken we ruimte voor een prachtig park in Feanwâlden. Het park legt straks de verbinding tussen het openbaar vervoersknooppunt en het dorp. Het wordt een schitterende plek om te ontmoeten, te sporten, te spelen en te vieren; een plek waar de Feanwâldsters trots op mogen zijn." vertelt wethouder Kees Wielstra van gemeente Dantumadiel.

Transferium en park

De herinrichting van het gebied is al begonnen. De Samenwerking BV uit Esloo startte in april met de uitvoering van het infra-werk (de grond-, weg-, en waterbouw). Zo rijden al dagenlang trekkers met wagens om zand te brengen dat vanaf de loswal in Burgum wordt aangevoerd.

In de loop van dit jaar stopt de extra sneltrein van Groningen–Leeuwarden in Feanwâlden. Het stationsgebied moet dan klaar zijn.