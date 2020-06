Jongen springt in vaart: vrienden hinderen hulp

Publicatie: vr 12 juni 2020 08.00 uur

DRACHTEN - Bij het carillon in Drachten is donderdagavond rond 22.20 een jongeman gewond geraakt. Hij was daar met kleren en al de Drachtstervaart in gesprongen. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse.

De vrienden van het slachtoffer vonden het te lang duren voordat de ambulance er was. Hierop werden zij vervelend tegenover de politie. Ook toen de ambulance ter plaatse was bleven zij vervelend tegen de hulpdiensten. Er moest extra politie ter plaatse komen om deze jongens op afstand te houden.

De vaartspringer, een inwoner van het AZC in Drachten, bleek onder invloed van alcohol. Naast een nat pak hield hij ook neusletsel over aan deze actie. Na behandeling is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend waarom de jongen besloot te gaan zwemmen.