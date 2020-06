Inbreker nam hotelkamer in Leeuwarden

Publicatie: do 11 juni 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Eind vorig jaar zou een 28-jarige inwoner van Ede betrokken zijn geweest betrokken zijn geweest bij maar liefst 19 inbraken in Drenthe en Friesland. Acht keer bleef het volgens officier van justitie Peter van der Spek bij een poging, elf maal was de inbreker succesvol. Van der Spek eiste donderdag zes jaar cel.

Sieraden en geld

Tussen 22 oktober en 19 november vorig jaar zou de Edenaar 19 keer hebben toegeslagen in woningen in Noord-Nederland. In Friesland werd er ingebroken in huizen in Nieuwehorne, Oldeholtpade, Oldeberkoop, Wolvega, Grou en Oranjewoud. In Drenthe sloegen de inbrekers toe in Rolde, Zuidwolde en Hoogeveen. De buit bedroeg steevast sieraden en geld – bij een inbraak in Grou werd ruim 18.000 euro buitgemaakt – en de slachtoffers waren vaak mensen die al op leeftijd waren. Het oudste slachtoffer was een vrouw van 96 jaar.

ANPR-systeem

De politie had de verdachte al een poosje in beeld, voor hij op 19 november in Grou werd ingerekend. Zijn mobiele telefoon had bij vrijwel alle inbraken zendmasten in de buurt van de woningen aangestraald. Ook was zijn auto middels het zogeheten ANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) in het noorden gesignaleerd op de datums en tijdstippen van de inbraken. Verder waren er schoensporen aangetroffen die overeenkwamen met de sneakers die de verdachte droeg.

In Leeuwarden op stap

De man zou zelfs op een avond dat er inbraken waren gepleegd in Grou en Oranjewoud, op 9 november vorig jaar, een hotelkamer hebben gehuurd in Leeuwarden, waar hij ‘s avonds nog een pizza had besteld. Hij weigerde in eerste instantie om vragen van de rechtbank te beantwoorden. Later zei hij dat hij die nacht in Leeuwarden op stap was geweest.

Twee uur buitenshuis

Na vijf maanden voorarrest werd de Edenaar vrijgelaten. Hij zit inmiddels alweer vast in een andere zaak. De reclassering adviseerde naast een behandeling een locatiegebod: als de Edenaar overdag niets omhanden heeft, zoals een baan, dan zou hij zich niet langer dat twee uur per dag buitenshuis mogen begeven. Om dat te controleren zou hij een enkelband moeten krijgen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 9 juli uitspraak.