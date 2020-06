Auto in botsing met bestelbus in Harkema

Publicatie: do 11 juni 2020 16.20 uur

HARKEMA - Op de kruising van de Betonwei (N369) en de Reitsmastrjitte in Harkema zijn donderdagmiddag een bestelbus en een auto met elkaar in botsing gekomen. De botsing vond plaats toen de bestelbus vanaf de Reitsmastrjitte de weg opreed. Een donkere Seat kwam in botsing met de bestelbus die vervolgens weer een rode auto raakte.

De chauffeur van de bestelbus reed de weg op omdat hij voorrang kreeg van een automobilist die vanaf Kootstertille kwam en het dorp Harkema wilde inrijden en ging stilstaan op de uitvoegstrook. De chauffeur van de bestelbus zag echter over het hoofd dat er nog een auto vanaf Kootstertille rechterdoor over de Betonwei reed. Een aanrijding was het gevolg.

De inzittenden van de Seat werden na het ongeval opgevangen in een woning waar ook het ambulancepersoneel naar binnen is gegaan. De bestuurder had last van de knie en de kinderen waren flink geschrokken.

De hulpdiensten werden om 16.08 uur gealarmeerd voor het ongeval. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De weg werd vanwege de afhandeling van het ongeval deels afgezet door de politie.