'Beleid sociale domein versterken'

Publicatie: do 11 juni 2020 16.13 uur

DRACHTEN - Smallingerland moet meer werk maken van zijn jaarverslagen van het sociale domein, waarin de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aan de orde komen. In de rapportage van het jaar 2019 staan wel veel gegevens, maar doelstellingen worden niet geformuleerd. Met deze kritiek kwam Ruud Schaake tijdens een bijeenkomst dinsdagavond met raadsleden.

"Het is jammer dat het jaarverslag alleen maar een rapportage is. Ik mis het vervolg, van wat gaan we nu doen", aldus Schaake, die op persoonlijke titel sprak. Hij praatte op verzoek van de raadsleden mee over de jaarrapportage. Als lid de Cliëntenraad Smallingerland zal hij zijn opmerkingen ook inbrengen in het door de gemeente ingestelde onafhankelijke adviesorgaan, dat de belangen van minima en uitkeringsgerechtigden behartigt.

Wat burgemeester en wethouders betreft is de rapportage informerend van aard en bedoeld om raadsleden en geïnteresseerden te informeren over de activiteiten in het sociaal domein in Smallingerland. De raad ontvangt elk half jaar een rapportage over de resultaten van de dienstverlening in het kader van het sociaal domein. "Een concrete vervolgambitie in de doorontwikkeling van de rapportage is om de effecten van beleidsinterventies meetbaar te maken", aldus het college.

Carins

Op zijn beurt had Schaake een waslijst aan vragen en opmerkingen. Afgesproken is dat hij ze aan de raadsleden doet toekomen, zodat die zich daar een oordeel over kunnen vormen. Schaake miste bijvoorbeeld de groep ouderen. Ook zei hij niet te begrijpen waarom de gemeente de organisatie Carins heeft opgetuigd. Carins helpt mensen met een hulpvraag. Een aparte bedrijf voor maatschappelijk werk "levert alleen maar schotten en misverstanden op", was zijn oordeel, die was ingegeven door de moeizame start van de organisatie.