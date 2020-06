Uitspraak dodelijke steekpartij Drachten

Publicatie: do 11 juni 2020 14.33 uur

LEEUWARDEN - De 16-jarige jongen uit Gorredijk die op 22 december in het centrum van Drachten de 16-jarige Roan Brilstra met een mes dodelijk verwondde, heeft volgens de rechtbank in Leeuwarden uit noodweer gehandeld. De manier waarop hij zich heeft verdedigd, door het slachtoffer met een mes in de borst te steken, was volgens de rechtbank echter ‘buitenproportioneel’.

Geen andere keuze dan zich te verdedigen

De Gorredijker kon volgens de rechtbank niets anders doen dan zich te verdedigen toen hij door het latere slachtoffer en een vriend van achteren werd aangevallen. ‘Er kon niet van de verdachte worden verwacht dat hij een andere keuze maakte dan zich te verdedigen’, aldus de rechtbank. De verdachte ging echter te ver toen hij het slachtoffer met een mes te stak.

Tussenvonnis

Daarmee ging de jongen volgens de rechter ‘over de grens van de noodzakelijke verdediging’. Het ging in de rechtszaak van de Gorredijker om een tussenvonnis: de rechtbank heeft de zaak nog niet volledig kunnen behandelen omdat een rapport van de Kinderbescherming over een eventuele opnameplek voor de jongen nog niet gereed is.

De medeverdachte, een 14-jarige Drachtster, is wel veroordeeld: hij kreeg 100 dagen jeugddetentie waarvan 45 dagen voorwaardelijk. Dat is een aanzienlijk lagere straf dan de 255 dagen jeugddetentie – waarvan 200 dagen voorwaardelijk – en een werkstraf van 100 uur die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste.

Safehouse

Het OM ging uit van medeplegen van een poging tot doodslag. De rechtbank achtte ‘bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht’ bewezen, een minder zware kwalificatie van het delict. De rechtbank hield er bovendien rekening mee dat de jongen nadat hij vrijkwam werd bedreigd en dat hij met zijn familie ondergebracht moest worden in een safehouse. Het gezin denkt er over om te verhuizen.

Fatale gevolgen

De rechtbank neemt het de Drachtster kwalijk dat hij het mes heeft meegenomen waarmee het slachtoffer om het leven is gebracht. In feite heeft de jongen door het mes mee te nemen er volgens de rechtbank voor gezorgd dat de medeverdachte het kon gebruiken, met alle fatale gevolgen van dien. De rechtbank sprak haar zorgen uit over ‘hoe licht jongeren denken over het dragen van een mes’.

Geen sociale media

De fatale steekpartij in Drachten laat volgens voorzitter Nynke Vlietstra zien ‘dat jongeren niet genoeg nadenken over wat er kan gebeuren als je een mes bij je hebt’. De Drachtster komt onder toezicht van de jeugdreclassering en hij mag geen gebruik maken van sociale media, zolang de reclassering dat nodig acht. De verdachten hadden eerder op de dag geprobeerd het latere slachtoffer en een vriend te beroven. ‘Hoeveel money heb je bij je?’, werd er geroepen. Later volgde er een confrontatie op de Zuidkade, waar de jongens de verdachten aanvielen.

‘In een reflex’

De Gorredijker zou later verklaren dat hij Roan Brilstra ‘in een reflex’ met het keukenmes had gestoken. Op de camerabeelden was volgens de rechtbank te zien dat het ontzettend snel was gegaan, er zaten maar een paar seconden tussen het trekken van het mes en het steken. De rechtbank bepaalde dat de vader en moeder van Roan recht hebben op schadevergoedingen van respectievelijk 20.000 en 30.000 euro. Roan Brilstra overleed acht dagen na de steekpartij, een dag na zijn 16e verjaardag, aan zijn verwondingen. Op Nieuwjaarsdag liepen duizenden mensen mee in een stille tocht te nagedachtenis aan Roan en tegen zinloos geweld.

De rechtbank hervat de zaak van de Gorredijker op 24 juni.