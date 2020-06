Onderwijsveld blij met huisvestingsbeleid S'land

Publicatie: do 11 juni 2020 12.00 uur

DRACHTEN - Onderwijsinstellingen zijn blij met het huisvestingsbeleid van de gemeente Smallingerland. Niet alleen worden daarin concrete projecten genoemd, zoals bijvoorbeeld de 27 miljoen kostende nieuwbouwcomplex voor scholen in het speciaal onderwijs, maar ook de plannen voor de komende zestien jaar en de nog langere termijn. Met de name de realisatie van de zogeheten Integrale KindCentra (IKC) worden door het onderwijsveld met open armen ontvangen.

Met de huisvesting in een zogeheten integraal kindecentrum stimuleert Smallingerland de samenwerking tussen onderwijs, voorschoolse opvang van peuters, kinderopvang en school. In de nieuwe kindcentra wordt nadrukkelijk de aansluiting van voorschoolse voorzieningen bij basisonderwijs gezocht. Ook ijvert de gemeente voor verbindingen tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Drachten. In toekomstige plannen voor vervangende nieuwbouw van basisscholen worden de voorschoolse voorzieningen meegenomen. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van sportfaciliteiten voor bewegingsonderwijs zijn hierbij ook een belangrijke pijler, aldus burgemeester en wethouders. Volgens het college zijn de wensen het beste te realiseren in kindcentra of clustering van voorzieningen.

"De verwachting is dat de integrale kindcentra in de toekomst het echt helemaal zijn", reageerde secretaris Albert Jan Tiemens van onderwijskoepel Adenium, de holding van OPO Furore en PCBO Smallingerland, die 32 scholen in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel bestuurt. "De opzet van deze vorm van onderwijs is helemaal op het kind gericht. In een vroeg stadium gaan ze op schoolse en speelse wijze naar de basisschool. Met een ikc hebben we meer voorzieningen op één plek en dat kunnen we financieel dan ook borgen." Adenium wil ook in de buitendorpen ikc's opzetten om daarmee de leefbaarheid te houden.

De plannen voor integrale kindcentra vonden ook weerklank bij een enthousiaste Dominicus Hooghiemstra van de Bisschop Möllerstichting, die in Smallingerland drie katholieke scholen heeft en nog eens dertig in de rest van de provincie. "Als we een goed tijdsplan hebben, dan is er voldoende tijd voor de ontwikkeling van een school." Zowel het pedagogisch klimaat als de inpassing van het nieuwe onderwijssysteem in de dorpen en wijken vindt Hooghiemstra in dat verband van belang. "We krijgen dan de kans om de nieuwe gebouwen ook in een nieuw, passend jasje te trekken."

Gemeente en schoolbesturen in Smallingerland werken toe naar een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) te hebben. Wettelijk worden ze daartoe binnen een aantal jaren verplicht.