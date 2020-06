PvdA schrikt van halvering bijdrage mantelzorgers

Publicatie: do 11 juni 2020 11.30 uur

DRACHTEN - Geregistreerde mantelzorgers in Smallingerland krijgen geen 200 maar 100 euro als tegemoetkoming in de jaarlijkse kosten. Pvda-raadslid Angela Visser bracht het onderwerp ter sprake in de raadsbijeenkomst dinsdagavond. "We zijn ons bewust van de bezuinigingen in het sociale domein, maar we zijn wel geschrokken van deze stap."

Wethouder Piet de Ruiter vertelde dat de halvering het gevolg is van de komst van een steunpunt, waar mantelzorgers met vragen terecht kunnen en waar de gemeente aan meebetaalt. Een deel van het vrijgekomen geld gaat ook naar het Odensehuis in Drachten voor de opvang van licht dementerende mensen. Dat is in overleg met betrokken partijen gegaan, aldus de wethouder.

Niet alle zeshonderd mantelzorgers in Smallingerland vragen om een tegemoetkoming in de kosten. Zo’n vierhonderd van hen krijgen die wel. Het zogeheten Mantelzorgcompliment gaat vergezeld van een dagje uit en een zogeheten pluspakket. Daarmee spreekt de gemeente waardering uit voor het werk dat ze verrichten.