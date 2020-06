'Alle partijen aan bod bij plannen vliegveld'

Publicatie: do 11 juni 2020 11.20 uur

DRACHTEN - Alle partijen moeten bij de ontwikkelingen rondom het vliegveld van Drachten worden betrokken. Burgemeester en wethouders zorgen dat nog dit jaar een plan op tafel ligt. Daarin is ruimte voor ondernemingen, die nu op het vliegveld zitten en nieuwkomers, de vliegclub en zonnepanelen, terwijl de gemeente eigenaresse van de grond blijft en geen geld meer in het vliegveld hoeft te steken. Vliegclub Fryslân is als grootgebruiker essentieel voor het voorbestaan van het vliegveld en krijgt een navenante rol in de toekomst ervan, beloofde wethouder Sipke Hoekstra tijdens de raadsvergadering dinsdagavond.

"Het huidige plan van de vliegclub voldoet niet aan uitgangspunten van de wensen van de raad. Alle gebruikers moeten een rol spelen, zowel commercieel, recreatief of hoe dan ook. Daar moet straks over gesproken worden", aldus Hoekstra. Eerder al gaf voorzitter Rutger van Houttum van Vliegclub Fryslân aan dat het plan is opgesteld op basis van het raadsbesluit van december 2019, maar "wij gunnen iedereen zijn sport of bedrijf op Vliegveld Drachten."

Wethouder Hoekstra wil na de zomer spijkers met koppen slaan. "We moeten kijken naar de punten waar de betrokken partij het over eens zijn. Onderling komen ze er niet over uit. Het is een hele puzzel. We moeten duidelijkheid voor langere tijd geven, bijvoorbeeld voor dertig jaar."

Het hoofdpijndossier, zoals Karin van der Velde-Ronda (CDA) de discussie over vliegveld noemde, zou wat haar betreft direct na de zomer dichtgetimmerd moeten zijn. Dat is te rap, was de reactie van de wethouder. Een amendement daarover haalde het niet.

CU-woordvoerder Klaas van Veelen ziet de komende gesprekken als ,,een ultieme poging’’ om de partijen bij elkaar te krijgen. "Begraaf de strijdbijl. Zie in dat je het alleen samen kunt en niet alleen."

Tijdens de discussie over het vliegveld staken de gemeenteraadsleden ook de hand in eigen boezem vanwege de lange duur van de plannenmakerij. Van Veelen (ChristenUnie) kwam met een hartstochtelijk pleidooi om als gemeenteraad op te houden met het nemen van ad hoc-besluiten, zoals met het vliegveld is gebeurd. FNP'er Durk Oosterhof hield zijn collega-raadsleden voor alleen op hoofdlijnen te besturen en het college van burgemeester en wethouders niet voor te schrijven hoe ze hun werk moeten doen.