ELP wil gemeentenieuws als eerste lezen

Publicatie: do 11 juni 2020 11.00 uur

DRACHTEN - De ELP-fractie in Smallingerland voelt zich gepasseerd in de berichtgeving over belangrijke onderwerpen, zoals de plannen voor wietteelt in Drachten en de kostenoverschrijding van sporthal De Drait in Drachten. Burgemeester en wethouders hadden de stukken daarover per ongeluk naar buiten gebracht, waarna de media er over berichtten. Daar pikten de ELP-raadsleden het vervolgens op.

ELP-woordvoerder Silvia Sikkema ziet liever dat de raadsleden de informatie van burgemeester en wethouders als eerste of op zijn minst tegelijkertijd ontvangen. Dat mag eventueel onder embargo, zei ze tijdens de raadsvergadering dinsdagavond. "Hoe kunnen we die communicatie verbeteren", zo vroeg ze aan het college.

Wethouder Marjan Sijperda trok het boetekleed. "Er is iets misgegaan. Een afschrift van de stukken had naar de raadsleden moeten gaan. We hebben inmiddels een veiligheidsklep ingebouwd, waarmee we dat voorkomen."