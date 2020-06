Extra onderzoek snelheid verkeer op de Wildzang

Publicatie: do 11 juni 2020 08.45 uur

DRACHTEN - Een uitgebreid verkeersonderzoek moet uitwijzen of automobilisten op de Wildzang in Drachten te snel rijden. Zonder overleg met de gemeente plaatsten buurtbewoners eind mei bloembakken als verkeersremmende maatregel. Op last van de gemeente zijn ze weggehaald. Volgens de gemeente houdt 85 procent van de weggebruikers zich ter plaatse aan de snelheid.

Snelheidsmeters registeren momenteel de aantallen weggebruikers en hun snelheid. Een uitgebreid onderzoek en risicoanalyse moeten meer duidelijkheid geven, vertelde wethouder Marjan Sijperda dinsdagavond in de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van ELP-raadslid Chiel Bolt.

Op dit moment is er volgens haar geen aanleiding voor extra maatregelen, zoals bloembakken. Eén van de redenen is het hoge percentage dat zich aan de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur houdt. Ongevallen zijn er ook nauwelijks, behalve in 2014 toen een dronken chauffeur tegen een gevel van een woonhuis reed.

Het opnieuw inrichten van de weg is volgens wethouder Sijperda ook niet aan de orde. "Vanwege de geparkeerde auto’s is de straat op dit moment niet breder dan drie meter. Bovendien zijn er al drempels." De bewoners waren al een handtekeningactie gestart en ook voor een gesprek op het gemeentehuis geweest.