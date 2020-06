'Nog nul aanvragen' voor kleine windmolens

Publicatie: wo 10 juni 2020 20.58 uur

DRACHTEN - Aanvragen voor plaatsing van kleine windmolens in Friesland zijn kansloos. Alleen als agrariërs nog geen zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen hebben, dan mogen ze een aanvraag indienen. De kwestie kwam aan de orde tijdens de raadsvergadering dinsdag in Smallingerland. Windmolens tot vijftien meter hoogte zijn dan een optie.

Wethouder Piet de Ruiter antwoordde op vragen van CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda. Ze informeerde of Smallingerland zijn beleid rondom de kleine, zogeheten Groninger windmolens al klaar had. Dat was dus nog niet het geval. "We hebben op dit moment nog nul aanvragen van agrariërs gehad", aldus de wethouder.