Afsluiting Kaden overdag mogelijk van de baan

Publicatie: wo 10 juni 2020 20.51 uur

DRACHTEN - De afsluiting van de Noordkade in Drachten overdag wordt waarschijnlijk teruggedraaid. Dat verwacht burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. Vanwege de coronacrisis is het gebied sinds maandag 1 juni ingericht als terras voor de horeca en afgesloten voor verkeer. Ondernemers en winkeliers aan de Noordkade werden door de maatregel zodanig getroffen dat ze bij de gemeente en politieke partijen aanklopten. De horeca draait alleen 's avonds, overdag kunnen de winkels dan best bereikbaar zijn, luidde hun redenatie.

Tijdens de eerste evaluatie komende donderdag komt de afsluiting weer aan de orde. Vanwege de coronacrisis zijn alleen vertegenwoordigers van de horeca uitgenodigd, maar ELP-raadslid Chiel Bolt pleitte er dinsdag tijdens de raadsvergadering ervoor om ook andere ondernemers of hun vertegenwoordigers te vragen. Rijpstra zegde toe de mogelijkheden te zullen bekijken.

Op zijn beurt bracht burgemeester Rijpstra weinig enthousiasme op voor de klagers, die stelden dat ze van te voren niet over de plannen voor de Noordkade zijn gehoord. "Als gemeente zijn we vier weken geleden met de horeca over de uitbreiding van de terrassen in gesprek gegaan. Niet alleen bij De Kaden maar ook elders in de gemeente. Samen met het midden- en kleinbedrijf, de winkeliers en politie hebben we naar de beste oplossing gekeken. Iedereen is van tevoren van de plannen op de hoogte gesteld. Op een gegeven moment moet je snel schakelen en dan ook doorpakken. We hopen dat de evaluatie tot meer samenhang tussen de verschillende groepen op De Kaden leidt, want die is soms ver te zoeken. Dat kan beter", aldus Rijpstra.