Vier weken cel voor telefoondief in Drachten

Publicatie: wo 10 juni 2020 19.46 uur

DRACHTEN - ASSEN (ADP) - Een 22-jarige man moet voor een diefstal van een telefoon uit een auto in Drachten vier weken de cel in. De man werd betrapt door de eigenaresse van dat toestel.

De man komt uit Marokko en verblijft nog niet lang in Nederland. Hij liep met een vriend op 30 mei naar het asielzoekerscentrum in Drachten. Onderweg zagen ze een telefoon op de achterbank van een auto liggen. De mannen ontdekten dat de wagen niet op slot stond. De 22-jarige dook achterin de auto en graaide de telefoon weg. Toen hij zich omdraaide, stond hij oog in oog met de eigenaresse van het toestel.

Alleen maar opgeraapt

De vrouw eiste haar toestel terug en kreeg dat in haar hand gedrukt. Ze was gewaarschuwd door een kennis, die de jongens bezig zag. Daardoor was ze snel terug bij haar auto. De kennis belde ondertussen de politie. De 22-jarige was niet aan het stelen, zei hij tegen de rechter in Assen. "De telefoon lag op de grond, ik gaf het terug", zei hij. Maar dit verhaal geloofde de rechter niet.

Eerder bestraft

De man doorloopt een asielprocedure in Nederland, maar de kans is klein dat hij asiel krijgt. Hij is recentelijk nog door de rechter in Zwolle voor diefstal veroordeeld tot vier maanden cel. De straf had hij net uitgezeten. De officier van justitie eiste vijf weken cel. Omdat de man het toestel dadelijk teruggaf vond de rechter vier weken zitten voldoende.