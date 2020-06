Ameland krijgt elektrische strandrolstoel

Publicatie: wo 10 juni 2020 13.47 uur

BUREN - Wethouder Piet IJnsen ontving woensdag een elektrische strandrolstoel namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland kunnen hier gebruik van maken. De rolstoel staat bij de strandovergang in Buren en de sleutel is verkrijgbaar bij Strandhotel Buren aan Zee.

Bij de vier strandovergangen staat al jaren een strandrolstoel. Minder mobiele mensen maken er veel gebruik van. Het voordeel van een elektrische strandrolstoel is dat er geen helper nodig is om deze voort te duwen. Hierdoor kunnen mensen met een beperking in veel gevallen zelfstandig van het strand genieten.

Omdat Ameland de elektrische strandrolstoel graag in gebruik wilde nemen voor de zomer, is deze voor zes maanden gehuurd. In de tussentijd is er in samenwerking met Zorgcoöperatie Ámeland een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfuns Fryslan. Bij een positieve beslissing blijft de strandrolstoel op Ameland. Recreatiepark Klein Vaarwater zorgt voor de stalling van de rolstoel. Wethouder IJnsen sprak zijn waardering uit voor de samenwerking. "We hopen dat onze bewoners en recreanten veelvuldig gebruik gaan maken van deze mooie aanwinst voor Ameland", aldus IJnsen.