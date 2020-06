Zaak MÃ»nein: Chris C. 14 dagen langer vast

Zaak Mûnein: Chris C. 14 dagen langer vast

Publicatie: wo 10 juni 2020 13.44 uur

LEEUWARDEN - De 27-jarige Chris C. uit Mûnein blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland woensdag bevolen. De man werd zaterdagavond gelijk door de politie als verdachte opgepakt na een dodelijke steekpartij in een woning aan de Mounewei in Mûnein.

Bij de steekpartij werden twee mannen neergestoken. De 43-jarige Walter Könemann uit Almere overleefde het steekincident niet, een 38-jarige man uit Mûnein werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.