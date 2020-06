Smallingerland blij met Friese milieudienst

Publicatie: wo 10 juni 2020 13.10 uur

DRACHTEN - Smallingerland is blij met de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), die voor de gemeente een oogje in het zeil houdt als het om milieu gaat. Weliswaar stijgt de gemeentelijke bijdrage naar bijna een half miljoen euro, maar daar komt ook het nodige voor terug, was de conclusie dinsdagavond tijdens een bijeenkomst met raadsleden van Smallingerland.

Ondanks dat gemeenten met extra kosten voor coronacrisis en het sociale domein krijgen te maken, wordt ook rekening gehouden met de taken van de FUMO. "Dat is een positief beeld en daar zijn we heel blij mee", constateerde controller Robert Onderstijn van de Friese milieudienst. Hij vertelde dat de FUMO al volop kijkt naar de mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werken en de kosten te drukken. "We hebben het moeilijk gehad, maar gaan nu de goede kant op." Onderstijn noemde als voorbeeld daarvan het terugdringen van het ziekteverzuim in 2019 en de stijging van de productiviteit.

Burgemeester en wethouders van Smallingerland vinden het belangrijk dat de FUMO zich blijft ontwikkelen, processen verbetert en anticipeert op de toekomstige veranderingen. "Het is altijd belangrijk om te evalueren, door te ontwikkelen en processen te verbeteren, maar deze termen kunnen ook synoniem staan voor budgetverhogingen." De gemeentelijke bijdrage stijgt daarom in 2021 met zo'n 10 procent naar 495.378 euro.

Een deel van de taken van bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in Smallingerland blijft de komende drie jaar bij de gemeente. Het college heeft besloten om de strafrechtelijke handhavingszaken in die proefperiode onder te brengen bij de partij die ook de toezichttaken uitvoert. De gemeentelijke boa’s richten zich onder andere op scholen, nieuwbouw, ruimtelijke ordening, monumenten en illegale verbranding. De boa's van de FUMO kijken in Smallingerland dan weer naar bijvoorbeeld bedrijven met vaak een complexe inrichting.