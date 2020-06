Ze zijn er weer: de eikenprocessierupsen

Publicatie: wo 10 juni 2020 12.35 uur

DRACHTEN - Het is weer oppassen geblazen. Aan de Lauwers en de Skeanewei in Drachten heeft de gemeente Smallingerland bomen met linten beplakt. In de bomen is de eikenprocessierups gesignaleerd. Het is onbekend of deze ook opgeruimd gaan worden.

Elke eikenprocessierups bevat zo'n 700.000 brandhaartjes. Deze haartjes zijn ongeveer 0.3 millimeter groot en hebben weerhaakjes. Bij verdediging schiet de rups deze brandharen af. Mensen die in aanraking komen met de haartjes krijgen klachten zoals een jeukende huid, geïrriteerde ogen of een benauwd gevoel.