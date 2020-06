Politie voorkomt vechtpartij, jongen met mes betrapt

Publicatie: wo 10 juni 2020 12.06 uur

DRACHTEN - De politie was dinsdagmiddag massaal aanwezig in- en om het centrum van Drachten. Er was namelijk informatie binnengekomen dat er een vechtpartij zou plaatsvinden. Om dit te voorkomen werden er direct extra eenheden naar het centrum gestuurd.

In het centrum van Drachten trof de politie meerdere jongens aan. Deze jongens zijn gecontroleerd en gefouilleerd door de aanwezige agenten. Bij een 16-jarige jongen uit Drachten werd een mes aangetroffen. De agenten hebben het mes in beslag genomen en hebben de jongen meegenomen naar het politiebureau.

Omdat er meerdere agenten aanwezig waren in- en om het centrum van Drachten, kon een vechtpartij worden voorkomen.