Man (26) plaatste gps-tracker onder auto vriendin

Publicatie: di 09 juni 2020 19.45 uur

LEEUWARDEN - Tussen december 2018 en maart van dit jaar zat een Drachtster (26) met de regelmaat van de klok op het politiebureau. Een ex-vriendin had aangifte gedaan van stalking en bedreiging, telefonisch en via Whatsapp. Haar ex-vriend zou tot twee keer toe een gps-tracker onder haar auto hebben geplaatst, hij zou een deuk in haar auto hebben geschopt en hij zou meermaals bij haar woning zijn opgedoken. De Drachtster ontkende eigenlijk alles.

Wraakactie

Volgens hem was er sprake van een wraakactie van de kant van zijn ex. Ze was jaloers, beweerde hij. ‘Omdat ik contact had met andere meisjes’. Hij gaf wel toe dat hij verschillende personen had opgelicht door op Marktplaats NS-dagkaarten te koop aan te bieden. Nadat er was betaald konden de mensen naar hun geld fluiten. Dat hij ook identiteitsfraude zou hebben gepleegd door op naam van anderen spullen te bestellen bij webshops, dat was volgens hem weer niet waar.

Mishandeling vriendin

Hij zou onder andere op naam van een vriendinnetje waar hij ooit een one night stand mee had bloemen hebben besteld voor een andere vriendin. Het zwaarste feit op de dagvaarding was de mishandeling van zijn nieuwe vriendin, in maart van dit jaar. De Drachtster zou de vrouw in het holst van de nacht hebben mishandeld, toen ze geen seks met hem wilde hebben.

Verklaring aangedikt

De vriendin had bij de politie verklaard dat haar vriend haar in het gezicht had gestompt en dat ze enige tijd buiten westen was geweest. Als getuige op de zitting zwakte ze alles behoorlijk af. Ze zou in haar boosheid haar verklaringen hebben aangedikt. ‘Ik was heel emotioneel, ik kon niet goed nadenken’, zei de vrouw. De Drachtster, volgens de reclassering een kwetsbare, beïnvloedbare persoon, die licht zwakbegaafd is, loopt momenteel met een enkelband.

Alcohol- en drugsverbod

Hij zegt zelf van goede wil te zijn en iets van zijn leven te willen maken. De reclassering wil daaraan meewerken, maar dan wel onder strikte voorwaarden: een alcohol- en drugsverbod, hulp bij het oplossen van schulden en een ambulante behandeling. De officier van justitie eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest – 19 dagen – plus 90 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur.

Uitspraak: 23 juni.