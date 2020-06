Auto eindigt in de sloot bij Dokkum

Publicatie: ma 08 juni 2020 20.40 uur

DOKKUM - Een automobiliste is maandagavond op de Metslawiersterweg bij Dokkum in de sloot beland met haar voertuig. Het ongeval vond plaats omstreeks 20.15 uur en de vrouw kwam met de schrik vrij.

De vrouw reed van Wetsens richting Dokkum toen ze in een bocht de macht over het stuur verloor. De auto kwam links in de berm en na een stuurcorrectie eindigde de auto aan de rechter kant in de sloot. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld.

FOTONIEUWS