Brug in storing: niemand mag passeren

Publicatie: ma 08 juni 2020 13.32 uur

BURGUM - Even voor 13.00 uur is een storing opgetreden bij de brug in Burgum. Voor zover bekend is dit de eerste keer in 2020. Het is waarschijnlijk weer wachten op een monteur. Deze kwam om 13.45 uur ter plaatse.

De politie, gemeente en provincie hebben de toegangswegen afgezet. Niemand mag onder de slagbomen door. De brugwachter roept dit om op de brug als mensen dat alsnog proberen te doen.