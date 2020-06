De Lichtpuntloods gaat weer open

Publicatie: ma 08 juni 2020 11.29 uur

KOLLUMERZWAAG - Dinsdag 9 juni is het zover. De Lichtpuntloods in Kollumerzwaag gaat na drie maanden gesloten te zijn geweest weer open. De staf van de Lichtpuntloods vond het i.v.m. corona niet verantwoord om eerder open te gaan. Nu de maatregelen zijn versoepeld, is besloten om weer open te gaan. "Uiteraard met gepaste maatregelen, want veiligheid voorop!"

Zo zijn er handschoenen, mondkapjes en ontsmettingsmiddelen aanwezig. Ook komen er looproutes voor de bezoekers. Om bij te houden hoeveel bezoekers binnen zijn worden er winkelmandjes aangeschaft. De 'stamtafel' bij de bar blijft voorlopig gesloten, buiten komt een partytent met een koffiehoek en een paar tafeltjes.

Met 4.300 m2 vloeroppervlak is de Lichtpuntloods één van de grootste kringloopwinkels van het noorden. Zo vindt u een grote collectie (antieke) kasten, tafels en stoelen, bankstellen gereedschap, kleingoed, elektronica, kleding, schoenen, bedden, boeken enz. Er is een aparte Retro-afdeling met bijzondere spullen uit de jaren 60-70.

De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, vaak als gevolg van psychosociale problemen.

"We zien u graag vanaf dinsdag 9 juni!"

U vindt de Lichtpuntloods aan de Harm Smidswei 6 te Kollumerzwaag

Openingstijden: dinsdag en donderdag 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag 10.00 tot 13.00 uur

www.lichtpuntloods.nl