Nieuwe hoogwerker voor Drachtster brandweer

Publicatie: zo 07 juni 2020 20.05 uur

DRACHTEN - De nieuwe hoogwerker voor brandweer Drachten is afgelopen dinsdag in dienst getreden. Na een lang traject van trainingen en oefeningen kon het voertuig eindelijk op de uitruk.

Het voertuig stond al een tijdje in Drachten, maar door de vele vrijwilligers van brandweer Drachten die met het voertuig moesten leren werken, moest de officiële indiensttreding even wachten. De opbouw van het voertuig is een combinatie van Metz-Rosenbauer, afkomstig uit het buitenland.

Naast de nieuwe hoogwerker heeft de blusgroep uit Drachten ook een nieuw blusvoertuig gekregen. De verwachting is dat deze in juli in dienst komt.

