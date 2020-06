Man bekneld nadat auto in sloot belandt

Publicatie: zo 07 juni 2020 14.27 uur

WIJNJEWOUDE - De hulpdiensten rukten zondag rond 13.42 uur uit voor een ongeval op de parallelweg langs de N381 in Wijnjewoude. Een auto met twee inzittenden was in de sloot beland. Het betrof een eenzijdig ongeval.

De brandweer heeft één oudere man uit zijn benarde positie bevrijd. Beide mannen zijn door het ambulancepersoneel onderzocht. Ze kwamen met de schrik vrij. Ze zijn door de ambulance thuisgebracht.

