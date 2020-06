'Doodgestoken Walter probeerde vriend te redden'

Publicatie: zo 07 juni 2020 13.55 uur

MûNEIN - Bij de steekpartij in Mûnein wilde het uiteindelijke dodelijke slachtoffer Walter Könemann uit Almere zijn 38-jarige vriend Remco redden. Dit werd hem fataal. Dat meldt de site Boevennieuws.pro.

De 27-jarige buurman Chris C. - die eerder bij de twee op bezoek zou zijn geweest - ging op een zeker moment naar huis. Hij woont enkele huizen verderop. Hij zou teruggekomen zijn met een straatklinker en mes. Een raam werd ingegooid en Chris zou direct naar de slaapkamer van de 19-jarige stiefdochter zijn gelopen. Deze was niet thuis en daarna richtte hij zich op Remco. De 43-jarige Walter probeerde daarop zijn vriend te beschermen en dat is hem uiteindelijk fataal geworden.

