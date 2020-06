Nieuwe eigenaar wil ouderenzorg en woningen in Spiker Ternaard

Publicatie: za 06 juni 2020 18.40 uur

TERNAARD - Het voormalige woonzorgcentrum Spiker in Ternaard krijgt wellicht een deel van zijn zorgfunctie terug. De nieuwe eigenaar, Symen Jellema uit Dokkum, onderzoekt de mogelijkheden daartoe. Hij kocht het complex met zeventig appartementen, zalen en kantoren voor een bedrag van 650.000 euro. Voorwaarde is dat de Spiker in de nieuwe plannen zijn maatschappelijke functie voor Ternaard en omliggende dorpen behoudt. De Kwadrantgroep sloot het pand eind 2018 vanwege onder andere de brandveiligheid. De 65 oudere bewoners kregen elders bij de zorginstelling onderdak.

Naast zorgappartementen kan er in de Spiker mogelijk ook weer gewoond worden. De mogelijkheid voor een ontmoetingsfunctie voor inwoners van Ternaard wordt ook onderzocht. Het pand, dat aan de eind van zijn levensduur is, mag worden gesloopt , maar eerst wil Jellema "een variëteit aan mogelijkheden" onderzoeken. "Wy binne op dit stuit alle moochlikheden oan it trochrekkenjen. Wat der krekt útkomt, kin ik noch net sizze", vertelt Jellema.

Met de sluiting van de Spiker in 2018 verdween de 'intramurale zorg' in het dorp Ternaard. Het pand stond sinds 15 november vorig jaar te koop. Een groot aantal belangstellenden reageerde. Een akkoord over de verkoop werd op 19 maart van dit jaar bereikt, maar de akte bij de notaris passeerde pas deze maand. De Kwadrantgroep had begin april het nieuws al naar buiten gebracht, maar wilde toen over details nog niet naar buiten treden.

Met de aanschaf van het woonzorgcentrum, dat in 1965 werd gebouwd en aan het eind van zijn levensduur was, "ha'k in moaie oankeap hjir yn de regio dien", aldus Jellema, die op meerdere fronten in het zakenleven actief is. Met zijn bedrijf Jellema Estate investeert hij in heel Nederland in onroerend goed. Zijn bedrijf Samzon is actief in de zonne-energie, een sector waarin hij meerdere ondernemingen had en ook weer verkocht. Vanuit Dokkum handelt hij ook in boten. Daarnaast is Jellema aandeelhouder van Frisian Air, dat vliegtuigen importeert en zich graag op vliegveld Drachten wil vestigen.

De Spiker is in 1965 gerealiseerd als woon-/zorggebouw met op de begane grond 29 zelfstandige woonstudio's. De eerste verdieping telt 33 zelfstandige woonstudio's met oppervlakten van 26 tot 29 m2. Twee woonstudio's hebben een oppervlakte van circa 45,7 m2. Daarnaast zijn er diverse inpandige kantoorruimten, groepsruimten, winkeltjes en technische ruimten. Volgens de omschrijving op verkoopsite Funda bevinden zich in de kelder technische ruimten en opslagruimten. Het perceel is 1,7 hectare groot, waarvan 5.161 m2 bebouwd.

Eerder plan voor Spiker faalde

In het verleden zijn diverse plannen gemaakt om de Spiker voor het dorp te behouden. Ondernemer Simmy de Vries-Visser en de werkgroep Ouderenzorg Ternaard wilde in de zomer van 2017 het woonzorgcomplex overnemen en daarmee sluiting voorkomen. Ruim een jaar later sloegen diverse partijen de handen ineen. Opdracht was om een nieuwe onderkomen voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving te realiseren. De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep ldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel presenteerden een compleet plan, maar zagen uiteindelijk van uitvoering af.

FOTONIEUWS