Vrijwillig besmet worden met het coronavirus, zou jij het doen?

Publicatie: za 06 juni 2020 11.05 uur

LEEUWARDEN - Het liefst hou je het coronavirus zover mogelijk op afstand. Je gaat je toch niet vrijwillig laten besmetten met covid19? Toch zijn er wereldwijd heel wat mensen die zich aanmelden om zich vrijwillig te laten besmetten met het coronavirus.

Ontwikkeling vaccin versnellen

De reden waarom de proefpersonen zich aanmelden is omdat ze mee willen helpen om de ontwikkeling van een vaccin te versnellen. De methode om snel te testen op mensen is echter zeer discutabel en gevaarlijk. Toch is het volgens de Amerikaanse organisatie 1Day Sooner noodzakelijk.

Veertig Nederlanders

1Daysooner is een Amerikaans programma van diverse universiteiten die contacten onderhouden met Amerikaanse vaccinontwikkelaars. De organisatie is van mening dat elke dag dat er eerder een vaccin beschikbaar is dat duizenden doden scheelt. Pak hem beet ongeveer zevenduizend doden per dag. Dat is over drie maanden gezien een half miljoen geredde levens. Vandaar dat zich na een oproep van 1DaySooner heel wat vrijwilligers zich aangemeld hebben. Zo’n 21.000 duizend mensen, waarvan volgens de Telegraaf ruim veertig personen met de Nederlandse nationaliteit.

Fitte vrijwilligers

Zoals gezegd is het onderzoek niet zonder risico’s. De organisatie denkt dat na de besmetting ongeveer 74,8 procent weinig tot milde klachten zal hebben, maar daarentegen zal zo’n 20,8 procent heftige klachten ondervinden. Uiteindelijk zal 4,2 procent op de IC belanden. Vandaar dat niet iedereen zich aan kan melden. Het liefste zien ze dat mensen die fit zijn en tussen de 20 en 45 jaar oud hun rugtas inpakken en zich aanmelden. Na de besmetting worden de vrijwilligers in quarantaine gehouden. Zodra zij hevige klachten krijgen wordt medische hulp ingeschakeld.

Haken en ogen

Het doel van de organisatie is om een groep van tienduizenden vrijwilligers bijeen te verzamelen. Zodra er een akkoord is voor het testen van een vaccin wordt de groep ingezet. Maar voordat het zover is zullen er nog heel wat ethische en veiligheidskwesties opgehelderd moeten worden.

Fit blijven tijdens de corona epidemie

Belangrijk is dat je geest en lichaam gezond blijft in een corona epidemie. Wekelijks 2 maal sporten of wandelen wordt dan ook aangeraden door alle medici en experts in Nederland en Friesland.