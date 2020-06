Bestuurder vlucht na botsing met boom

Publicatie: za 06 juni 2020 10.29 uur

DRACHTEN - Een bestuurder is vrijdagnacht op de vlucht geslagen nadat bij met zijn voertuig op de Stationsweg in Drachten tegen een boom was gereden. Een bewoner hoorde de klap en zag de VW Golf tegen de boom staan en de bestuurder weglopen. De hulpdiensten zijn daarop gealarmeerd.

De politie heeft nog een zoekslag gemaakt door de buurt, maar heeft de bestuurder niet meer aangetroffen. Tijdens het onderzoek in de auto troffen agenten een lachgas cilinder aan en bleek de eigenaar een bekende van de politie te zijn. De auto en een telefoon zijn in beslag genomen.

