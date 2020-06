Woningbrand geblust aan de Wylch in Burgum

Publicatie: vr 05 juni 2020 20.32 uur

BURGUM - De brandweer rukte vrijdagavond massaal uit voor een woningbrand aan de Wylch in Burgum. Naast de ploeg van Burgum kwam ook de hoogwerker uit Leeuwarden en de ploeg uit Gytsjerk ter plaatse.

Met een binnenaanval en een buitenaanval wist de brandweerploeg van Burgum al snel het grootste deel van de brand te blussen. De brand was vermoedelijk op zolder ontstaan. Bij aankomst sloegen de rookwolken uit het dak. Met de hoogwerker van Leeuwarden is later nog een controle uitgevoerd en de brandweerploeg van Gytsjerk hoefde niets meer te doen.

Eén van de kinderen van het gezin zou de brand ontdekt hebben en alarm hebben geslagen. Door de brand ontstond vooral veel schade aan het dakbeschot. Er werden meerdere brandweerploegen ingeschakeld omdat er een risico was voor overslag naar de buren. Uiteindelijk zou daar alleen sprake zijn geweest van water- en rookschade. De oorzaak van de brand is onbekend.

