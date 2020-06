Ontkennende inbreker laat bloedspoor achter

Publicatie: vr 05 juni 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige Drachtster wist het 100 procent zeker: hij was niet degene die in de nacht van 18 juli 2018 had geprobeerd in te breken in een woning aan de Ra Anana in Gorredijk. De bewoner, een medewerker van een coffeeshop, meende de Drachtster echter gezien te hebben en de twee mannen kenden elkaar. ‘Het is niet zo, absoluut niet’, bezwoer de Drachtster vrijdag bij rechter Remco-Jan Maring.

Ruit ingeslagen

Er lag echter nogal wat bewijs tegen de man. De bewoner had de inbrekers overlopen: toen hij ‘s nachts thuiskwam zag hij drie mannen vluchten. Een van de mannen meende hij te herkennen: de verdachte. De inbrekers hadden een ruit ingeslagen om binnen te komen. Bij die ruit, op een gordijn, zat een bloedspoor. Dat spoor werd veiliggesteld en voor onderzoek opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Landelijke databank

Omdat de Drachtster een strafblad heeft, zit zijn dna in de landelijke databank. De uitkomst van het onderzoek was dat het bloedspoor met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig was van de Drachtster. Die wierp tegen dat hij een paar keer in de woning was geweest, maar niet recentelijk. Het NFI kon ook nog vaststellen dat het bloedspoor vers was.

Dagopbrengst coffeeshop

Bovendien had de bewoner een week voor de inbraak een telefoontje gehad van de ex van de verdachte. De vrouw wist te melden dat de Drachtster samen met nog twee anderen een plan beraamde om bij de Gorredijker in te breken, om de dagopbrengst van de coffeeshop te stelen. ‘Ik vind het een heel vreemd verhaal. Ik kan er niet goed tegen als er bij iemand wordt ingebroken, ik heb het zelf ook meegemaakt’, reageerde de verdachte.

Getuige op de bank geslapen

Hij en zijn advocaat hadden een getuige meegenomen die de avond voor de inbraak bij de Drachtster was en in de bewuste nacht op de bank had geslapen. De man was ervan overtuigd dat zijn kameraad die nacht niet op inbrekerspad was gegaan. Officier van justitie Margreeth Meijer was overtuigd van het tegenovergestelde. De officier concludeerde dat de man die nacht wel degelijk in Gorredijk was geweest om in te breken.

Inbraak twee jaar geleden

Ook de rechter vond het bewijs overtuigend genoeg om tot een veroordeling te komen. Normaal gesproken staan er gevangenisstraffen op dit soort feiten. De rechter hield er rekening mee dat de inbraak al meer dan twee jaar geleden was en veroordeelde de Drachtster tot een werkstraf van 120 uur. Dat was ook wat de officier had geëist.