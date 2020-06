AVEK koopt sportveld: woningen aan Groningerstraat

Publicatie: vr 05 juni 2020 16.28 uur

SURHUISTERVEEN - Beddenfabriek AVEK uit Surhuisterveen gaat de komende jaren flink uitbreiden. De nieuwbouw / uitbreiding wordt deels bekostigd door de bouw van maximaal 40 wooneenheden aan de Groningerstraat 98. De huidige fabriek met kantoor wordt vanaf deze plek verplaatst naar de Groningerstraat 124. Om een en ander te faciliteren heeft het college van B&W een kunstgrasveld en omliggende grond van sportpark De Ketting aan de Rooilijn/De Ketting in Surhuisterveen verkocht aan AVEK.

De verkoop is onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Voorwaarde is verder dat het kunstgrasveld de komende 8 jaar gebruikt kan blijven worden. Om de beoogde nieuwbouw en uitbreiding te kunnen realiseren zal ook het bestemmingsplan moeten worden aangepast. De verkoop levert de gemeente Achtkarspelen 248.158 euro op.

De huidige fabriek van AVEK is sterk verouderd en er moet binnen afzienbare tijd een nieuwe fabriek komen met kantoren. Aan de Groningerstraat 98 zou dat niet mogelijk zijn en uiteindelijk kwam men uit bij het voormalige bosperceel en het perceel van het sportpark. Het aan te kopen bosperceel is voldoende groot om de eerste fase van de nieuwbouw te realiseren. AVEK verwacht in de toekomst (2028) door te groeien waarbij daarna gekeken wordt naar het 'sportperceel'.

Wanneer AVEK het verkochte kunstgrasveld eerder nodig heeft en de sportvereniging op dat moment ook de capaciteit nodig heeft dan zal de gemeente moeten zorgdragen voor voldoende capaciteit binnen het Sportpark De Ketting.

40 wooneenheden

AVEK heeft het college bovendien verzocht om mee te werken aan een bestemmingsplanwijzing voor de huidige fabriekslocatie tot woningbouwlocatie. De woningbouw is volgens AVEK nodig om de bedrijfsverplaatsing te kunnen financieren. Er is een plan voor maximaal 40 wooneenheden aan de Groningerstraat 98.

