Dealer heeft 70 bolletjes harddrugs in onderbroek

Publicatie: vr 05 juni 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige drugsdealer had maar liefst 70 bolletjes harddrugs in zijn onderbroek verstopt, toen de politie in Drachten hem in mei vorig jaar op het bureau fouilleerde. De man was opgepakt omdat hij betrokken was geweest bij een drugstransactie. De politie zag dat de man iets overhandigde aan een in Drachten bekende drugsgebruiker.

57 bolletjes cocaïne

De dealer moest zich vrijdag bij de politierechter in Leeuwarden melden, hij kwam niet opdagen. Vlak voor de politieagenten hem aanspraken, had de man snel iets uit zijn sok gehaald. Een van de agenten vond daarop een bolletje met wit poeder op straat, vlak naast een putdeksel. Op het bureau haalde de dealer spontaan 57 bolletjes cocaïne en 13 zakjes met heroïne uit zijn onderbroek. In totaal ging het om ruim 14 gram harddrugs.

Drachten ‘ontzettend veel overlast’

De man is geen onbekende van de politie, hij is vaker veroordeeld voor dealen. Volgende maand moet hij voor de rechtbank in Zutphen terechtstaan voor iets soortgelijks. Drugsdealers en -gebruikers zorgen in veel steden voor overlast, Drachten heeft volgens officier van justitie Ingrid Kluiter te maken met ‘ontzettend veel overlast’. De officier eiste een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De rechter maakte er 80 uur plus 20 uur voorwaardelijk van.