Gemeente plaatst kunstwerk van Joop Sipma in hal

Publicatie: vr 05 juni 2020 14.53 uur

DRACHTEN - Een nieuw kunstwerk van Joop Sipma is donderdag in de centrale hal van de gemeente Smallingerland onthuld door wethouder Marjan Sijperda. Drachtster kunstenaar Joop Sipma heeft een uniek zelfgemaakt kunstwerk voor de gemeente gemaakt.

Joop Sipma is begonnen als modelfotograaf en rond zijn vijftigste begonnen met beeldhouwen van steen. Marmer, kalksteen en hardsteen transformeert hij tot vrouwelijke vormen. Joop Sipma: "Ik heb bewondering voor de vrouw die zichzelf wil blijven ondanks dat de westerse maatschappij een onrealistisch schoonheidsideaal voorschrijft. Mijn beelden zijn dan ook een uiting hiervan voor deze vrouwen. Inspiratie haal ik uit m'n omgeving en mijn vrouw is mijn muze. In mijn werkproces transformeer ik het ogenschijnlijk harde ongenaakbare natuursteen, naar de natuurlijke vrouwelijke vormen in al haar diversiteiten."

Wethouder Marjan Sijperda is erg verheugd dat de gemeente dit kunstwerk heeft mogen ontvangen. "Joop is uniek en blijft zichzelf, die oprechtheid zie je ook terug in zijn kunstwerken. Ik ben erg blij dat wij zo een prachtig kunstwerk in onze nieuwe centrale hal kunnen plaatsen. Onze centrale hal is een hal voor iedereen, je kunt hier samenkomen en tegelijkertijd het gevoel hebben dat je thuis bent. Daar hoort een spraakmakend kunstwerk bij."

Joop Sipma heeft in totaal 70 kunstwerken gemaakt, de laatste jaren had hij zijn atelier in de Sluisfabriek in Drachten. Joop zelf was niet aanwezig bij de onthulling, zijn gezondheid laat dat niet meer toe.