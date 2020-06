Alweer 100% geslaagd bij Nordwin College

Publicatie: vr 05 juni 2020 14.51 uur

BUITENPOST - Donderdag 4 juni was het een groot feest op het Nordwin College in Buitenpost. Alle leerlingen van de vierde klas zijn geslaagd. De coronacrisis heeft voor veel opschudding gezorgd, zo ook bij alle examenleerlingen. Na 3,5 jaar gewone lessen met als einddoel de centrale examens, stond in één keer alles stil.

Eerst vielen de lessen uit en na een aantal weken kwam ook het bericht naar buiten dat de examens dit jaar niet door zouden gaan. Dit bracht bij een heel aantal leerlingen veel vragen met zich mee, moet ik blij zijn met dit nieuws of niet? Ben ik dan nu al geslaagd of toch nog niet?

Na al die onzekerheid kwam er 4 juni dan eindelijk duidelijkheid, iedereen is geslaagd. 42 leerlingen zijn geslaagd voor het basis-diploma, waarvan 16 leerlingen dit gedaan hebben via een Leren en Werken Traject (LWT). 40 leerlingen zijn geslaagd voor het kader-diploma. En 27 leerlingen voor zowel de gemengde leerweg als de theoretische leerweg, dus zij krijgen zelfs een dubbel diploma.

Alle docenten en medewerkers van het Nordwin College in Buitenpost willen de leerlingen nogmaals van harte feliciteren met het resultaat. Zij zien de leerlingen op 1 en 2 juli weer terug op school voor een feestelijke diplomering, natuurlijk wel in ‘corona-stijl’.