Ondanks meer coronatests, bijna geen besmettingen

Publicatie: vr 05 juni 2020 14.41 uur

LEEUWARDEN - Honderden Friezen met milde klachten hebben zich sinds maandag op corona laten testen. Zij kwamen eerder niet voor een test in aanmerking. Bij hen is het virus nauwelijks aangetroffen. Zo laat de GGD Fryslân weten.

Waar er tot nu gemiddeld een kleine 100 tests per dag waren, is dat na maandag flink opgelopen. Het aanmelden via het landelijke nummer 0800-1202 moest even op gang komen. Maandag waren er in Friesland 24 tests via dat nummer ingepland, dinsdag 130, woensdag een recordaantal van 293 en donderdag 225. Daar zitten zo'n 200 mensen bij uit de zorg en andere beroepsgroepen die al onder het oude testbeleid vielen.

Van een deel van de mensen die woensdag kwamen en van iedereen die er donderdag was, zijn de testresultaten nog niet bekend. Zo'n 350 personen die op de eerste drie dagen verschenen, kregen al wel een uitslag te horen: vier waren positief.

Voor het grootschaliger testen zijn drie vaste locaties in gebruik: de bestaande testlocatie in Leeuwarden en sinds deze week de nieuwe locaties in Drachten en Sneek. Op de Waddeneilanden verzorgen de huisartsen de tests. Mensen met milde klachten kunnen zich alleen op afspraak via het landelijke nummer laten testen. Ze krijgen binnen 48 uur na de test de uitslag door.

In totaal is sinds vorige week vrijdag bij zes Friezen corona vastgesteld. Een week eerder was bij slechtst vier personen het virus gevonden, het laagste aantal sinds corona begin maart in Friesland is aangetroffen. Gemiddeld zijn er de afgelopen drie maanden bijna 50 positieve tests per week geweest.

Cruciaal

Nu de maatschappij verder opengaat, is de mogelijkheid om iedereen met milde klachten te kunnen testen van cruciaal belang. Het is in combinatie met bron- en contactonderzoek de manier om het virus op te sporen. In de vorige fase met de 'intelligente lockdown' konden alleen specifieke doelgroepen zoals zorgmedewerkers, mensen met zware klachten of uit de risicogroep zich laten testen.

Bij de GGD is deze week één overledene gemeld bij wie corona was vastgesteld, één minder dan vorige week. Er zijn geen ziekenhuisopnames doorgegeven (vorige week één). In verpleeg- en verzorgingshuizen is voor de derde week op rij niemand positief getest op Covid-19.

In totaal zijn nu 593 personen in Fryslân positief getest op corona. Van de mensen bij wie het virus is aangetroffen, zijn 68 overleden.