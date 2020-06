Stroomstoring in omgeving van Raard

Publicatie: do 04 juni 2020 21.51 uur

RAARD - Tot 300 huishoudens kwamen donderdagavond rond 21.30 uur zonder spanning op het net te zitten. Het gaat om huishoudens in de dorpen Blije, Bornwird, Ginnum, Lichtaard, Raard en Reitsum. Een monteur van Liander is onderweg en Liander verwacht dat voor middernacht het probleem is opgelost.

Woningen en bedrijven in de volgende straten zouden getroffen zijn:

De Berepole

De Buorren

De Houwen

De Tange

Ds Ploos van Amstelstr

Easterbeintumerdyk

Flieterpsterdyk

Grienereed

Harstawei

Heskamperweg

Hikkaarderdyk

It Fintsje

Jannumerwei

Klaarkampsterwei

Lineleane

Lytse Buorren

Mieddyk

Noardermieddyk

Parallelwei

Raarderwei

Reinder Brolsmawei

Roordastrjitte

Spriens

Terpwei

Van Kleffenswei