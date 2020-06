Nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha geopend

Publicatie: do 04 juni 2020 17.12 uur

APPELSCHA - Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder opende donderdag de gerenoveerde sluis en nieuwe brug Stokersverlaat in Appelscha. De bijna 85 jaar oude ophaalbrug is in zijn geheel vervangen. De sluiswanden zijn vernieuwd door middel van nieuw metselwerk en op de bovenste laag zijn de oorspronkelijke stenen gelijmd. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart en 15 mei jl. is de brug en sluis weer in gebruik genomen.

"De vernieuwde brug en sluis zijn een aanwinst voor de Turfroute en het dorp. En ik kan me voorstellen dat toeristen het mooi vinden om te zien hoe deze sluis nog handmatig bediend wordt door de brugwachter", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Tijdens de werkzaamheden werd een bijzondere kei gevonden. Bij het plaatsen van de nieuwe damwanden wilde de wand na 4 meter diepte niet verder de grond in. Een grote kei afkomstig uit de IJstijd was de boosdoener. De steen heeft een plekje naast de sluis gekregen.

Appelscha is een populaire plaats voor bootvaarders omdat het onderdeel is van de Turfroute. Deze vaarroute kan gevaren worden van 15 mei tot 15 september.