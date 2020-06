Drankrijder tegen politie: Ik haat jullie allemaal

Publicatie: do 04 juni 2020 16.35 uur

LEEUWARDEN - "Ik ben wel aangehouden, maar ik heb niet gereden", zei een 57-jarige Burgumer donderdag tegen de politierechter. De Burgumer stond terecht omdat hij op 27 januari 2018 met teveel drank op achter het stuur zou hebben gezeten. Hij zat op de Zomerweg bij Burgum in een stilstaande auto. Met draaiende motor, constateerde de politie. "Volgens mij niet", zei de verdachte. Zijn partner zat op de passagiersstoel.

Niet lekker geworden

Hij beweerde dat zijn vriendin, die haar been in het gips had, onwel geworden was en dat hij het stuur had overgenomen. Volgens de politie had hij gezegd dat hijzelf niet lekker was geworden. En dat hij onderweg was naar Buitenpost om zijn vriendin thuis te brengen. De vriendin had tegen de politie gezegd dat ze niet kon rijden omdat ze haar been had gebroken. Dat was haar ook in het ziekenhuis afgeraden.

‘Ik haat jullie allemaal’

Eenmaal op het bureau blies de Burgumer 715 ug/l, meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid. Ook op het bureau had hij verklaard dat zijn vriendin had gereden. Zijn verklaring weigerde hij te ondertekenen. "Ik teken niks, ik haat jullie allemaal", had hij de agenten toegeroepen. Hij voegde eraan toe dat als hij een cursus moest volgen hij dat zou weigeren. Hij zou ook gewoon blijven rijden als zijn rijbewijs werd ingenomen.

Een bijzonder verhaal

"Dronkemanspraat?", vroeg de rechter. "Dat denk ik ja", antwoordde de verdachte. "Het blijft een bijzonder verhaal", merkte de rechter op. De officier van justitie geloofde er niks van. "Ik ben ervan overtuigd dat de verdachte de auto heeft bestuurd". De lezing van de Burgumer, dat de vriendin met haar been in het gips van de ene naar de andere kant van de auto zou zijn geklommen, verwees de officier naar het land der fabelen.

Verhaal vol met tegenstrijdigheden

Ook de rechter geloofde de verdachte niet. "Uw verhaal zit vol met tegenstrijdigheden". Omdat de Burgumer schulden heeft, legde de rechter in plaats van een boete een werkstraf op van 30 uur en een rijontzegging van een half jaar. Zolang is de man zijn rijbewijs ook al kwijt geweest. Hij zei dat hij de auto meteen nadat hij was aangehouden had verkocht. De rechter zei nog wel dat hij woorden als "Ik haat de politie" niet meer moest gebruiken.