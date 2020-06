Schuurtje zwaar beschadigd na brand

Publicatie: do 04 juni 2020 16.27 uur

BUITENPOST - Aan de Barrage in Buitenpost is donderdagmiddag een schuurtje zwaar beschadigd geraakt na een brand.

Rond tien voor half vier ontstond er door nog onbekende oorzaak brand in een van de twee containers achter een woning. De vlammen sprongen al gauw over op een tweede container en vervolgens sloeg het vuur over naar een schuurtje.

De brand kreeg vat op de deel van een schuurtje, maar toen de brandweer van Buitenpost arriveerde konden zij het vuur snel onder controle krijgen. Daardoor bleef het grootste gedeelte van het schuurtje bespaard.

Er raakte bij de brand niemand gewond. Wel zijn de twee vuilniscontainers compleet weggebrand en heeft het schuurtje veel rook- en waterschade. Stichting Salvage is ingeschakeld om de schade-afhandeling op te starten met de eigenaar.

