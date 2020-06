WARM EN KOUD Bij Wijma Haarden in de zomer

Publicatie: do 04 juni 2020 13.35 uur

DE WESTEREEN - Waarom zou je in deze warme periode een haard plaatsen? Dat is de vraag die vele mensen zich afvragen. Het antwoord is simpel en heel doeltreffend. U koopt nu gewoon zeer voordelig en meestal zonder levertijden uw nieuwe houtkachel/pelletkachel, gashaard en/of elektrische haard.

"Op dit moment bieden we gewoonweg de goedkoopste prijs om samen door de coronacrisis heen te komen... Beide zeggen we dan win win..." Wijma Haarden heeft de hand weten te leggen op bv 30/40 ALTECH refurbished haarden dit houd in:

WAT BETEKENT REFURBISHED ALTECH?

Refurbished is (letterlijk vertaald) reviseren of vernieuwen. De Altech-refurbished kachels, zijn kachels die niet als nieuw product verkocht kunnen worden, maar wel de veiligheid en kwaliteit bieden van een nieuw product. Kachels kunnen gebruikssporen bevatten, maar technisch gezien zijn alle refurbished kachels als nieuw.

Gebruikt als showmodel

Gebruikt voor keuring

Toestel heeft enkele keren gebrand

Lichte gebruikssporen mogelijk

Is technisch in orde

DIT ALLES MET 30% KORTING OP DE NIEUWPRIJS! LET OP WEES ERBIJ want elk model is uniek…Neem voor u idee even een kijkje op.... https://refurbishedaltechkachels.com/ en bestel.

"Op het gehele assortiment dat we voeren geven we nu tot september 15% korting ongeacht installatie of afhaal."

Wat nu ook zeer aantrekkelijk om in uw oude schoorsteen een flexibel rookkanaal te laten trekken. "Ook daarin lopen we weer ver voorop.... Dit kan al vanaf 1000,00 incl… Koopt u een nieuwe haard erbij dan laten we deze prijs mooi staan... U koopt dan bv zon mooie Altech speksteenhaard erbij... Tel uit je winst..."

Voor de tuin natuurlijk de Reny Quaruba l-XL-XXL nu de gehele zomer met 10% korting...

Voor de pelletkachel Artel Nobis en vele andere merken ook grote kortingen...

Koel bij Wijma Haarden...

"Ook dit jaar hebben we weer de airco van Artel - vast en mobiel - u koopt al een mobiele airco vanaf 296,00 incl en binnen een straal van 20 km brengen we hem ook nog bij u thuis."

Wilt u een vaste airco - wat natuurlijk heel prettig is in deze tijd - dan kunt u een aanvraag doen. Aan de hand van wat uitwisseling van gegevens komt Wijma Haarden vrijblijvend bij u langs. Wist u dat het al voor een kleine 1200,00 euro gerealiseerd kan worden? Dit hangt wel af van de woning en de grootte van de airco.

De zomers worden steeds warmer en heter. Daardoor hebben mensen vaker behoefte aan een airco. Prima om overdag lekker te bakken in de zon, maar 's avonds willen we in een koel huis op bed liggen. Met een airco kun je je huis op de door jou gewenste temperatuur krijgen.

Wil je een mobiele airco of een vaste split unit airco? "Wij hebben voor ieder wat wils. Ook als je airco-toebehoren zoekt, kun je die bij ons vinden. Zo kun je optimaal genieten van een koele omgeving, ook op de heetste dagen. Onze vaste airco's kunnen ook verwarmen en ontvochtigen voor een perfect binnenklimaat het hele jaar door. Je kunt langskomen in onze showroom of online bestellen."

Al met al de tijd om nu eens even binnen te wandelen bij Wijma Haarden. "Koel in de zomer en we maken het alvast klaar voor de winter..."

Check de site met nog veel meer leuke actie!