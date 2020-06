Inbrekers vluchten in grijze Fiat Punto

Publicatie: do 04 juni 2020 13.05 uur

DRACHTEN - Drie inbrekers zijn woensdagavond betrapt bij een poging tot inbraak aan de Veenscheiding in Drachten. Buurtbewoners zagen het drietal rond 20.10 uur. Ze sloegen op de vlucht in een grijze Fiat Punto in de richting van de Splitting.

De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over het drietal.