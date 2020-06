Brandweer rukt uit voor keukenbrand in Grou

Publicatie: do 04 juni 2020 12.41 uur

GROU - De brandweer moest donderdag om 11.22 uur uitrukken voor een keukenbrand aan de Nij Djipstrjitte in Grou. Bij aankomst was er sprake van rookwolken maar de brandweer wist het vuur snel te doven. Er raakte niemand gewond.

De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer van Akkrum was ook gealarmeerd voor de brand. Deze brandweerploeg hoefde niet meer ter plaatse te komen omdat de brand snel onder controle was.